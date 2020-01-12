США выразили соболезнования семьям погибших украинцев

В посольстве сообщили, что США поддерживают украинцев в день, когда были возвращены тела погибших в авиакатастрофе.

Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям и друзьям украинцев, погибшим в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.