Кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе ответил Сайдик

По его словам, подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта, который продолжается шестой год на Донбассе.

Отвечая на вопрос, он пояснил:

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывшей главы миссии ОБСЕ в контактной группе, - ред.), Леонида Кучмы (второго президента Украины, - ред.) и Михаила Зурабова (бывшего посла РФ в Украине, - ред.) . Затем пропущено расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - заявил Сайдик, добавив, что в России "об этом не хотят и слышать".

Экс-представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который в прошлые годы принимал участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, ответил на вопрос - кто является сторонами конфликта на Донбассе. Об этом говорится в итервью Сайдика российскому "Коммерсанту".

Сайдик также уточнил, что попытки России считать себя посредником неуместны: "Тогда надо сказать, что она не выполняет роль посредника".