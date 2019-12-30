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Политика Сегодня, 10:0662
Кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе ответил Сайдик
По его словам, подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта, который продолжается шестой год на Донбассе.
Отвечая на вопрос, он пояснил:
"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывшей главы миссии ОБСЕ в контактной группе, - ред.), Леонида Кучмы (второго президента Украины, - ред.) и Михаила Зурабова (бывшего посла РФ в Украине, - ред.) . Затем пропущено расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - заявил Сайдик, добавив, что в России "об этом не хотят и слышать".
Экс-представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который в прошлые годы принимал участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, ответил на вопрос - кто является сторонами конфликта на Донбассе. Об этом говорится в итервью Сайдика российскому "Коммерсанту".
Сайдик также уточнил, что попытки России считать себя посредником неуместны: "Тогда надо сказать, что она не выполняет роль посредника".
Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится про отдельные районы Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России?... Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонний игрок", - сказал бывший спецпредставитель ОБСЕ.
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Теги: news, новости, Украина, Конфликт, Сайдик, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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