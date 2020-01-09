Путину в нормализации отношений между Британией и РФ отказал Джонсон

Он ясно дал понять, что не произошло никаких изменений в позиции Великобритании из-за отравления семьи Скрипалей в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества российского происхождения "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Путиным в кулуарах Берлинской конференции по Ливии в воскресенье, 19 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

"Это было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Такая атака не должна повторяться", - цитирует премьера сайт британского правительства.