 

Для хороших отношений с Трампом Зеленский сказал что сделал все возможное

Политика Сегодня, 10:2233
Для хороших отношений с Трампом Зеленский сказал что сделал все возможное
Комментируя ситуацию, которая сложилась с Трампом после разговора с новоизбранным украинским президентом и повлекла за собой процедуру импичмента американского лидера, Зеленский заявил, что не сделал ничего противозаконного.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.
"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в данной ситуации он поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".
"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - отметил украинский президент.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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