Для хороших отношений с Трампом Зеленский сказал что сделал все возможное

Комментируя ситуацию, которая сложилась с Трампом после разговора с новоизбранным украинским президентом и повлекла за собой процедуру импичмента американского лидера, Зеленский заявил, что не сделал ничего противозаконного.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в данной ситуации он поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".