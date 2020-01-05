Гончарук заявил что в госорганах Украины работает много негодяев и подонков

"Конечно, большая система. Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти.

Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", - сказал он.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

На уточнение журналиста о цифрах коррупционных схем Гончарук отметил, что это миллионы долларов в день. Среди схем, на которых отмывали такие суммы Гончарук назвал игровые автоматы, нелегальные АЗС, нелегальный вывоз древесины и контрабанда.

Гончарук считает, что именно борьба с коррупцией в этих сферах и привела к большому количеству врагов, "которые хотят посеять раздор".