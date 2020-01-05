Во Всемирном экономическом форуме примет участие Зеленский

Отмечается, что Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отметим, что на форуме будут президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Также будет ряд лидеров других стран мира. Всего на форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.