При попытке покинуть Украину с рейса сняли Микитася

Куда именно хотел улететь Микитась пока не известно.

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - написал Лещенко.

Напомним, в прошлом месяце прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск по месту жительства Максима Микитася в пригороде Киева.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили.