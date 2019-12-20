Во время спецоперации в Херсоне задержали экс помощника нардепа

Ранее сообщалось о том, что бывшему помощнику объявили подозрение и он также проходит по делу убийства Екатерины Гандзюк. Скорее от всего, речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука.
Экс-помощника нардепа задержали в ходе спецоперации в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений. Также были проведены обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.