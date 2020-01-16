Путин предложил сменить генпрокурора

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. В Кремле уточнили, что Чайку предложено освободить от этой должности в связи с переходом на другую работу. По словам источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят это на заседании 22 января.

Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.

Игорю Краснову в декабре исполнилось 43 года. В 2016 году он стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина. Расследовал ряд резонансных дел, в частности, покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.