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Политика Вчера, 20:3344
Бизнес-проект Парнаса профинансировал Насиров
Как отмечается, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.
Сообщается, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик исключил его из последующей сделки, и что он должен 250 000 долларов только за расходы в январе 2017 года.
Добавим, Насиров 2 марта 2017 был задержан НАБУ по делу "Укргаздобычи", после чего его карьера на государственной службе закончилась. Он неоднократно пытался восстановиться в должности главного налоговика страны, однако в сентябре 2019 Верховный суд отменил все решения судов в его пользу.
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Теги: news, новости, Украина, Насиров, Парнас, 7dniv, 7dnivinfo  
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