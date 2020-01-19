Иран заявил, что остается в ядерной сделке

Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.

Иран все еще остается в ядерной сделке от 2015 года. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, сообщает DW.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.

Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.