Иран заявил, что остается в ядерной сделке

Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.
Иран все еще остается в ядерной сделке от 2015 года. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, сообщает DW.
"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.
Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.
Напомним, ранее президент Ирана заявил, что его страна на данный момент обогащает больше урана, чем до подписания ядерной сделки в 2015 году.