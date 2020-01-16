На форуме в Давосе со спецзаявлением выступит Зеленский

Выступление украинского президента запланировано на 22 января 17:45 (по киевскому времени).

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступит со спецзаявлением. Об этом говорится на сайте форума.

Отметим, вместе с Зеленским в Давос прибудут лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель Александр Корниенко, заместитель Евгения Кравчук, депутаты Дмитрий Налухе, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.