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Политика Сегодня, 12:1939
Голосование по Brexit в Палате лордов проиграло правительство Британии
Отмечается, что это первое поражение правительства с момента досрочных выборов в декабре 2019 года.
Правительство Британии проиграло голосование в Палате лордов относительно соглашения об выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В Палате лордов поддержали призывы предоставить гражданам ЕС физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Британии после ее выхода из блока.
Они также проголосовали за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены судами и трибуналами Британии.
Правительство попытается вернуть эти положения, когда законопроект вернется в Палату общин. Имея большинство в 80 человек, правительство будет уверено, что добъется своего.
Любые изменения в законодательстве, внесенные Палатой лордов, должны вернуться в Палату общин для утверждения и все еще могут быть отменены.
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Теги: news, новости, Украина, brexit, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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