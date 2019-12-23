Согласия в вопросе Украины не имеет вышеградская четверка

Петршичек отметил, что Чехия стремится к партнерствам, благодаря которым сможет наилучшим образом продвигать интересы своей страны.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Вышеградская четверка (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) не имеет согласия в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.