Импичмент Трампа поддержали более половины американцев

По данным опроса, 51% опрошенных выступил за осуждение Трампа, тогда как 45% американцев считают, что Сенат должен оправдать президента.

Более половины опрошенных американцев выступили за отстранения президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате. Об этом говорится в опросе SSRS для CNN.

За то, чтобы судебный процесс включал в себя показания новых свидетелей, не участвовавших в расследовании в Палате представителей, проголосовали 69% человек.