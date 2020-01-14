 

Вадим Рабинович: Иностранцы не должны быть допущены к покупке нашей земли, в этом не нужно слушать МВФ!

Политика Сегодня, 17:4754
Вадим Рабинович: Иностранцы не должны быть допущены к покупке нашей земли, в этом не нужно слушать МВФ!
В воскресенье, 19 января, прошло заседание рабочей группы с участием представителей провластных и оппозиционных фракций. На повестке дня один вопрос – рынок земли.
О чем конкретно говорили парламентарии, удалось ли им договориться и принять какие решения, рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу ZIK народный депутат Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.
«Нынешняя власть, имеющая монобольшинство в парламенте, может принять любое решение. Но в рамках работы в комитетах и рабочих групп мы требуем от «слуг» соблюдения процедуры при принятии таких важных для страны решений, как продажа земли», – заявил парламентарий.
Вадим Рабинович напомнил, что когда очередные переговоры по принятию закона о рынке земли на Аграрном комитете Верховной Рады закончились ничем, была достигнута договоренность «в воскресенье-понедельник сесть за стол и попытаться понять друг друга».
«Мы в «Оппозиционной платформе – За життя» по-прежнему выступаем категорически против продажи земли и предлагаем перенести это решение до «кращих часiв». Но так как «слуг» большинство, они предлагают свой закон. Мы же работаем в рамках наших возможностей, и предлагаем обязательно провести референдум по продаже земли, установить ограничения по площади продаваемой земли, потому что сотни тысяч гектар в одни руки – это «занадто». Да и иностранцы не должны быть допущены к процессу покупки украинской земли, и в этом вопрос уж точно не нужно слушать МВФ!», – заявил Вадим Рабинович.
Политик подчеркнул, что закон, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, нужен, но не сейчас и не в том виде, в каком его предлагают.
««Слуги народа» говорят: для запуска механизма эффективной работы экономики нужен рынок земли, что так требует МВФ... В какой-то мере я готов подтвердить, что рынок земли необходим – это обязательное условие развития экономики. Но не сегодня, не в этих условиях, не в военное время и не с такими условиями, как это предлагается! Поэтому пока мы – «Оппозиционная платформа – За життя» – намерены влиять на условия», – подчеркнул народный депутат.
В случае, если же власть, пользуясь своим большинством, продавит этот закон и Верховная Рада его примет, это станет «трагичным событием», но тогда «хотя бы должны быть внесены вопросы об отсутствии возможности иностранцам взять эту землю».
«Тогда должна быть снижена норма на одного человека! Ведь если один человек купит половину Киева – это иначе как безумие не назвать!.. Иностранцы через залоги в банках могут стать законными владельцами украинской земли. И вот этого мы должны не допустить!», – подчеркнул Вадим Рабинович.
Поэтому, продолжил политик, «Оппозиционная платформа – За життя» подала дополнения, которые необходимы для изъятия соответствующего пункта из законопроекта.
«Да, это диалог. Но нужно всем понимать: их – монобольшинство, они любой закон могут принять. В этих условиях наша задача, как людей умных, хоть как-то повлиять на те законы, которые они примут», – подчеркнул парламентарий.
Вадим Рабинович уверен, что «только благодаря позиции партии «Оппозиционная платформа – За життя» решение о продаже украинской земли не было принято «под ёлочку» в декабре».
«Как парламентская фракция мы сделали все, чтобы «слуги» не смогли провести это решение через профильный комитет. Но это не только работа в сессионном зале – это и поддержка, и работа наших активистов на местах, это наша медийная позиция спасла украинскую землю от продажи. Но, к сожалению, первое в украинской истории монобольшинство может себе позволить не интересоваться позицией других фракций. Но несмотря на это, мы делаем то, что можем», – констатировал Вадим Рабинович.
«В любом случае нам не нужны «схемы»! Это мы и объясняем власти, эти позиции с властью мы и обсуждаем! Я не могу сказать, что мы сильно сдвинулись в этом вопросе, но мы, по крайней мере, начали слушать друг друга. Посмотрим, что из этого выйдет. Продолжаем работать! «, – сообщил сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя».
Кроме того, анонсировал Вадим Рабинович и создание рабочей группы для обсуждения не менее важных для страны законов – языкового и образовательного.
«Венецианская комиссия сделала выводы по закону о языке и уже принятому закону об образовании. На этом основании мы договорились с представителями власти создать рабочую группу, которая тоже сядет за стол переговоров, выслушает обе стороны (позицию власти и оппозиции – ред.), разногласия по закону об образовании, о среднем образовании и по языку. Надо научиться находить все точки соприкосновения. Это просто необходимо для того, чтобы можно было хоть как-то сшивать страну!.. Поэтому будем стараться, будем работать, хотя говорить о серьезном движении позиции почти невозможно», – резюмировал Вадим Рабинович.
 
 

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Теги: news, новости, Украина, Рабинович, рынок, земли, 7dniv, 7dnivinfo  
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