Кулеба заявил что Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС

По его словам, Украина рассчитывает взамен на упрощение таможенных процедур.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. Об этом он заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", сообщает РБК-Украина.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.