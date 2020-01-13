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Политика / Экономика Сегодня, 17:5145
Кулеба заявил что Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС
По его словам, Украина рассчитывает взамен на упрощение таможенных процедур.
Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. Об этом он заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", сообщает РБК-Украина.
"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.
Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.
По словам вице-прем'єра, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января
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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, Таможенный, союз, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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