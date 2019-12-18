Заочно судить экс-нардепа Онищенко решил ВАКС

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.