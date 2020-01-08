Сроки ознакомления с материалами дела сократили Микитасю

Так, прокуроры Офиса генпрокурора согласовали ходатайство следователя Государственного бюро расследований об ограничении стороне защиты Микитася срока ознакомления с делом.

Офис Генерального прокурора ограничил бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства по факту избиения им главы сельсовета в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что подозреваемый и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась с одним документом уголовного производства.

"Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора", - сообщили в ведомстве.