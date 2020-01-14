Направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине одобрил Зеленский

Последний этап прохождения соответствующего проекта закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" - возвращен с подписью от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В документе предусмотрено увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров законом поручается в месячный срок со дня вступления в силу этого документа утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Напомним, 14 января нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589, за него проголосовал 261 парламентарий.