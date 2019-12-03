Появился еще один подозреваемый в деле Микитася и Аллерова

Сообщается, что нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии. На данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации по делу бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.