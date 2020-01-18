 

В Госбюро расследований Порошенко придет 24 января

Политика Вчера, 20:4940
В Госбюро расследований Порошенко придет 24 января
"Обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - отметил Головань.
Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 21 января, в связи с тем, что на эту дату ему не было вручено официальную повестку, но он придет свидетельствовать в бюро в пятницу, 24 января. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.
Кроме того, адвокат напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее, чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.
Напомним, в понедельник, 20 января, Петр Порошенко, отменив визит в Давос на экономический форум, лично посетил Государственное бюро расследований, чтобы получить повестки о вызове свидетеля. По словам адвоката, повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Порошенко, ГБР, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

О давлении со стороны Офиса президента и ГБР заявили у Порошенко
О давлении со стороны Офиса президента и ГБР заявили у Порошенко
18-янв-2020, 18:08
На 16 января официальный курс доллара снизил НБУ
На 16 января официальный курс доллара снизил НБУ
16-янв-2020, 10:50
Официальный курс доллара на 13 января установил НБУ
Официальный курс доллара на 13 января установил НБУ
13-янв-2020, 10:42
Из-за возможной причастности полиции к убийству человека протестуют в Каховке
Из-за возможной причастности полиции к убийству человека протестуют в Каховке
5-янв-2020, 16:01
Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками
Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками
2-янв-2020, 14:12

Последние новости

Вчера, 2020-01-21
21:18
Политика
О принудительном приводе Порошенко на допрос объявило ГБР
21:01
Политика
У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен
20:49
Политика
В Госбюро расследований Порошенко придет 24 января
20:40
Политика
Появился еще один подозреваемый в деле Микитася и Аллерова
20:16
Политика
Направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине одобрил Зеленский
20:04
События
Застроить заповедный остров Киева дворцами хочет гендиректор "Борисполя"
20:01
Политика
Сроки ознакомления с материалами дела сократили Микитасю
20:00
События
Детали подготовки закона о легализации оружия раскрыло МВД
19:58
Политика
Заочно судить экс-нардепа Онищенко решил ВАКС
19:21
Политика
На идею внести в конституцию право на оккупацию Украины отреагировал Кремль
17:51
Политика / Экономика
Кулеба заявил что Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС
17:47
Политика
Вадим Рабинович: Иностранцы не должны быть допущены к покупке нашей земли, в этом не нужно слушать МВФ!
17:45
События
Госпогранслужбе о китайском вирусе официально сообщил Минздрав
17:44
События
Меру пресечения для Павловского избрал суд
17:37
Политика
Когда Рада возьмется за рынок земли рассказал Разумков
17:33
Политика
Попадание двух ракет в самолет МАУ признал Иран
17:31
События
Ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме скрыла компания Boeing
17:28
Экономика
Всемирный экономический форум стартует в Давосе
17:26
Политика
Оборудование для расшифровки черных ящиков запросил Иран у США и Франции
17:24
Политика
Зеленский поедет в Израиль

Новости ТОП-7

Условия для силового освобождения Донбасса назвали в СНБО922
Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США605
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее517
При попытке покинуть Украину с рейса сняли Микитася268
На идею внести в конституцию право на оккупацию Украины отреагировал Кремль218
На экс-главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова в ГБР открыли уголовное дело198
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей183

Досуг

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21168
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19365
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17408
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18344
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51423
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:262262

События

Застроить заповедный остров Киева дворцами хочет гендиректор "Борисполя"
Застроить заповедный остров Киева дворцами хочет гендиректор "Борисполя"
Речь идет о 15 гектарах на Жуковом острове
Вчера, 20:0452
Детали подготовки закона о легализации оружия раскрыло МВД
Детали подготовки закона о легализации оружия раскрыло МВД
МВД готово сотрудничать с международными партнерами в вопросе легализации оружия
Вчера, 20:0062
Госпогранслужбе о китайском вирусе официально сообщил Минздрав
Госпогранслужбе о китайском вирусе официально сообщил Минздрав
Министерство также сообщило руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской
Вчера, 17:4562
Меру пресечения для Павловского избрал суд
Меру пресечения для Павловского избрал суд
Суд удовлетворил ходатайство частично
Вчера, 17:4462
Ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме скрыла компания Boeing
Ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме скрыла компания Boeing
В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама
Вчера, 17:3149
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Вслед за Катей из Украины, выставившей на сайте эскорт-услуг свою девственность за 100 тысяч евро
Вчера, 12:15183
7 Днів