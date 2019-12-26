 

У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен

Политика Вчера, 21:0141
У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен
Как отметили в НБУ, эта компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации.
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ПАО "Днипрометалсервис", связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Поскольку ПАО "Днипрометалсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.
В НБУ напомнили, что в целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.
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Теги: news, новости, Украина, Коломойский, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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