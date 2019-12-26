У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен

Как отметили в НБУ, эта компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации.

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ПАО "Днипрометалсервис", связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Поскольку ПАО "Днипрометалсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

В НБУ напомнили, что в целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.