О принудительном приводе Порошенко на допрос объявило ГБР

Так, сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом в ходе брифинга сообщил следователь ГБР Олег Корецкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - отметил Корецкий.

По его словам, в настоящее время пятому президенту вручены повестки на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.