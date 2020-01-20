 

О возможных мутациях нового типа коронавируса предупредили в Китае

Политика Сегодня, 08:2174
О возможных мутациях нового типа коронавируса предупредили в Китае
«В последнее время число подтверждённых случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы всё больше и больше узнаём об этом вирусе», — цитирует РИА Новости Ли Биня.
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Он также предупредил, что существует возможность мутации вируса.
По его словам, заболевание передаётся преимущественно воздушно-капельным путём.
Ранее стало известно, что жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек, ещё 440 заражены.
Также сообщалось, что первый случай данного вируса зафиксирован в Соединённых Штатах. Заболевание диагностировано у одного человека в Сиэтле.
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Теги: news, новости, Украина, Китай, Вирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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