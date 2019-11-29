Десятилетние евробонды выпустит Украина

По данным пресс-службы, Минфин привлек BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International в качестве совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Украина выпустит облигации внешнего государственного займа с десятилетним сроком обращения, номинированные в евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.