План по сдерживанию китайского вируса есть у США

Такое заявление Трамп сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул, что у США есть план по сдерживанию коронавируса, охватившего Китай. Об этом сообщает Sky News.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", - сказал американский лидер.

Кроме того, комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, президент отметил, что у страны все под контролем.

"У нас все под контролем… Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо", - сказал Трамп.

Подчеркнем, в США зафиксировали первый случай заражения китайским вирусом. Первый случай заражения был подтвержден в американском штате Вашингтон.