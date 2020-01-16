Внедрение дорожных карт НАТО в январе начнут ВСУ

По его словам, дорожные карты были согласованы и поддержаны Североатлантическим альянсом. Всего они содержат несколько сотен стандартов НАТО.

Вооруженные силы Украины в январе начнут внедрение дорожных карт перехода на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Интерфакс-Украина".

дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - сообщил Загороднюк.

Министр обороны отметил, что дорожная карта будет применяться отдельно по видам и родам войск, так как их состояние находится на разом уровне.

"В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли, например, в Силах специальных операций, а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.