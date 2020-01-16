Ограничить въезд гражданам семи стран планируют США

Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Отмечается, что список стран не окончательный и может быть расширен.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Въезд могут ограничить только чиновникам или владельцам определенных категорий виз. Кроме того, гражданам стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.

Запреты могут ввести уже 27 января.

В тот самый момент, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк заявил, что страна не получала официальной информации о возможном введение США ограничений на въезд в эту страну белорусов.

"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать", - сказал Шупляк.