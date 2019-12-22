500 млн евро макрофинансовой помощи в феврале перечислить Украине может ЕК

"Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 000 000 евро, может быть выпущен в феврале", - отметил журналист.

Напомним, летом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе анонсировал, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.