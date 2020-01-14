Закон о направлении 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине опубликован

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, в среду, 22 января, был опубликован. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Документом предусмотрено увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров законом поручается в месячный срок со дня вступления в силу этого документа утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".