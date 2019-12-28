За утверждение плана по импичменту Трампа проголосовал Сенат США

Сенат принял правила судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа на партийном голосовании. Голосование приходило после почти 13 часов дебатов.
Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл изменил свою резолюцию, которая определяет порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса, после критики демократов.