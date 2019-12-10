Во встрече с Путиным в Израиле Зеленский пока не уверен

"Я пока не уверен, что у нас состоится встреча", - заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не уверен, состоится ли у него встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. По его словам, если встреча и состоится, то она будет короткая.