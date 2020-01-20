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Политика Вчера, 20:4446
Детали встречи с главой МВФ раскрыл офис президента
Отмечается, что Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.
"Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
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Теги: news, новости, Украина, МВФ, Встреча, Форум, 7dniv, 7dnivinfo  
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