Меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn подписала Украина

По его словам, подписание меморандума является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
Министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексей Гончарука в Facebook.
"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил премьер.
Также он отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныци", - добавил премьер.