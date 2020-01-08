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Политика Вчера, 20:4639
Меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn подписала Украина
По его словам, подписание меморандума является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
Министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексей Гончарука в Facebook.
"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил премьер.
Также он отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
"Поэтому сразу отбрасываю все слухи - о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныци", - добавил премьер.
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Теги: news, новости, Украина, Сотрудничество, 7dniv, 7dnivinfo  
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