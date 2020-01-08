Меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn подписала Украина

По его словам, подписание меморандума является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

Министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексей Гончарука в Facebook.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - отметил премьер.

Также он отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.