Показатели в рейтинге восприятия коррупции ухудшила Украина

Согласно исследованию, по сравнению с 2018 годом Украина потеряла два балла и находится на 126-м месте из 180.

Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт организации.

В то же время, показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США - два. Позиция Германии осталась неизменной. По данным исследования, меньше всего коррупции в Дании и Новой Зеландии. Наихудшие показатели у Сомали, Южного Судана и Сирии.