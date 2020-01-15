Белый дом обвинил во лжи главу спецкомитета США

В администрации также заявили, что якобы нигде на всем протяжении телефонного разговора президент Трамп не просит президента Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена.

Белый дом в среду обвинил во лжи председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, выступавшего в Сенате во время разбирательства в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом Белый дом написал в Twitter.

"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий - трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН", - отмечается на странице Белого дома.