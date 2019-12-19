45 сенаторов-республиканцев готовы оправдать Трампа

По его словам, в Сенате есть еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.

В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

"Я хочу положить конец (процессу импичмента, - ред.), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.

Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры разбирательства и оправдание Трампа.

Республиканцы имеют в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершение процедуры разбирательства импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.