Если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука, в Раде бы нашлись голоса - Арахамия

Он отметил, что после заявления Гончарука, которое он подал президенту, Арахамия общался с премьером. Также с ним разговаривал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Верховная Рада могла бы уволить премьер-министра Алексея Гончарука, если бы президент Владимир Зеленский дал на это согласие. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Украинская правда".

"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы", - сказал Арахамия.

Парламентарий подчеркнул, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.