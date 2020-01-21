На форум по Холокосту в Израиле не пойдет Зеленский

Зеленский рассказал, что из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест и трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно... Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает.", - отметил он.