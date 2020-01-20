Отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме вызывает недоумение, говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем».

Там отметили, что сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что «уступает место выжившим в холокосте».

«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его [Зеленского] решение вызывает недоумение. И очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием «Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом», — сказали в пресс-службе.



