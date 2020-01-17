В правительстве отставок не планируется - Гончарук

Гончарук заявил, что вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций, "сливов" и "грязных игр".

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок. Об этом он заявил в Давосе, трансляция опубликована на странице премьера в Facebook.

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил он.

После этого Офис президента сообщил, что Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, было обсуждено оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.