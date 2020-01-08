В управление железную дорогу на 10 лет Украина отдаст немцам

По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.

Украина в рамках "Меморандум о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по время время "Украинского завтрака" в Давосе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вчера был подписан "Меморандум о взаимопонимании" с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина открыта для инвестиций. О деталях еще должны договариваться, но политическое решение на этот счет уже принято", - заявил Гончарук.