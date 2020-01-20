Массовое ДТП произошло в Киеве

Сообщается, что ДТП произошло около 7:40 утра на улице Саперно-Слободской. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его с травмой грудной клетки было госпитализировано.

В Киеве в Голосеевском районе утром 23 января произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Водитель "Славуты" отметил, что перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге, и он врезался в отбойник. При этом сам мужчина, во избежание аварии, стал тормозить, во время чего в него ссади врезался Lanos, после чего на скользкой дороге столкнулись еще Lanos, Opel и Citroen.