Deutsche Bahn опровергла заявление Гончарука про передачу ей в управление украинскую железную дорогу

По словам представителя пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн, украинские железные дороги не планируют передавать в управление концерна. "Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Украинскую железную дорогу" по предпринимательским и техническим вопросам", - сообщил Экштайн в интервью ТАСС.

Представители немецкой компании Deutsche Bahn, которой, как рассказал в Давосе премьер-министр Украины Гончарук, отдали в управление на 10 лет "Укрзализныцю", сообщают о том, что намерены оказывать лишь консультативные услуги компании.

По словам представителя Deutsche Bahn, в начале февраля соответствующий меморандум о намерениях подпишут в Киеве и в нем будут зафиксированы подробности сотрудничества. На вопрос о том, идет ли также речь об "управлении" украинскими железными дорогами, Экштайн отметил, что вопрос касается консалтинга. "Речь идет о консалтинге", - сказал он.