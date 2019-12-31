Зеленский заявил что они начали переговоры с Россией по поводу обмена плеными

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.