Соглашение с Deutsche Bahn инициативой Кабмина назвал набсовет УЗ

Как отметили в пресс-службе, вопрос будет рассмотрен, как только наблюдательный совет получит больше информации относительно этого документа.

Наблюдательному совету АО "Укрзализныця" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn относительно дальнейшего сотрудничества по развитию "Укрзализници". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn документ, который назвали "Меморандум о взаимопонимании".