Трезубец из террористических символов исключит полиция Британии

В полиции подчеркнули, что "в крайних правых групп есть история незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности".

Полиция Британии исключит украинский трезубец из антитеррористического руководства полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу контртеррористического управления британской полиции.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и у нас не было намерения никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.