Меры в "Борисполе" из-за коронавируса усилила Украина

При этом он добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета", - заявил он.

"Не внедряются дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая", - отметил он.

Также Кузин заявил, что проводится проверка в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину.