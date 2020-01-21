Cоглашение о Brexit Евросоюз подпишет завтра

По его словам, завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

Европейский союз завтра, 24 января, подпишет соглашение о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Точное время подписания будет подтверждено позже", - добавил Мамер.

Отметим, накануне парламент Британии окончательно одобрил закон об условиях Brexit.